Çorum'da açık alanda sigara yasağının başlamasının ardından Çorum Belediyesi Gazi Caddesi'nde sigara denetimi yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye bağlı olarak, Çorum’da da bazı cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklandı. Bu çerçevede Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, zabıta ekibiyle birlikte sigara denetimi yaparak açık alanda sigara içenleri uyardı. Gazi Caddesi’nde denetine katılan Başkan Yardımcısı Candan, yasağa uymayanlar hakkında 900 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlara uyulmasını istedi.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ilimizde belirlenen bölgelerde açık alanda sigara yasağı getirildiğini bildirdi. Başkan Yardımcısı Candan “Açık alanda sigara kullanımı, koronavirüs salgınının yayılmasını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Biz yaptığımız ilk denetimlerde, Çorum’da belirli alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu hemşehrilerimize hatırlatıyoruz. Kurallara uyulması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Çorum’da sigara içilmesinin yasak olduğu bölgeler şu şekilde;

Gazi Caddesi'nde (Saat Kulesinden başlamak üzere Stat kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), İnönü Caddesinde (Abide Meydanından başlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh boyunca), Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlığı alt köşesinden başlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi bağlantı noktasına kadar), Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanından başlamak üzere Sel Sokak Başlangıcına kadar), Uğur Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden başlamak üzere Emek Caddesi başlangıcına kadar olan güzergâh boyunca), Osmancık Caddesinde (Ziraat Bankası Merkez Şubesi üst köşesinden başlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan güzergâh), Fatih Caddesinde (Yazı Çarşı Kavşağından başlamak üzere 23 Nisan Ortaokulu kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), Cemilbey Caddesinde (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köşesinden başlamak üzere Rüstem Eren Parkına kadar olan güzergâh), Ulukavak Mahallesinde kurulan Pazartesi Semt Pazarında, Buharaevler Mahallesinde kurulan Perşembe Semt Pazarında, Mimarsinan Mahallesinde kurulan Cuma Semt Pazarında, Bahçelievler Mahallesinde kurulan Cumartesi Semt Pazarında, Akkent Mahallesinde Pazar günleri kurulan semt pazarında, Toplu taşıma otobüs seferleri başlangıç, bitiş ve ring noktaları dâhil tüm toplu taşıma otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı.



