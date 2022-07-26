Gazi Caddesi’nden RTE Caddesi’ne kavşak

Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne araç geçişlerine imkân veren kavşak çalışmalarını başlatıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözler arasında yer alan ulaşılabilir şehir projesi kapsamında şehrin ihtiyaç duyduğu kavşak ve yol çalışmaları yaptıklarını ifade ederek “2020 yılında açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlattı. Buharaevler ve Üçtutlar bölgelerinden yeni açtığımız bu caddeyle hemşehrilerimiz, şehir merkezine daha rahat bir şekilde gelebiliyor. Şehir merkezinden bu bölgelere dönüşte ise sorun oluşuyordu. Gazi Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne dönüş için kavşak yapacağız.” dedi.

Bölgede uygulanacak kavşak projesinde akıllı kavşak sisteminin uygulanacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Araç sirkülasyonu ile ilgili teknik çalışmaları tamamladık. Kavşak çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız. Hayırlı olsun.” diye konuştu.



