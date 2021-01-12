Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 arsayı satışa çıkardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konut imarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde bulunan, ilanda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satış işi ihaleye çıkıyor.

27.01.2021 tarihinde yapılacak olan ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacak olup her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

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