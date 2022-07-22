Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Yalova Belediyesi, kentin işlek caddelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi'nde trafik düzenlemesi yaptı.

Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliği göre, Gazipaşa Caddesinin tamamına tüm yıl boyunca motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerin (Engelli taşıtları hariç) girmesi yasaklandı. Yönetmelik değişikliği ilanın yerel gazetede yayım tarihi (22.7.2022) itibariyle yürürlüğe girdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız