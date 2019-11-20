Geleceğin medyacıları Hakimiyet’e konuk oldu

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Medya ve İletişim Programı öğrencileri dün gazetemizi ziyaret ettiler.

Arkadaşımız Recep Mebet’in ev sahipliğindeki ziyarete HİTÜ SBMYO Müdür Yardımcısı Fevzi Diker, Medya ve İletişim Programı Öğretim Görevlileri Ali Aşır, Gökhan Şenyurt ve Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Gazetecilik mesleğinin konuşulduğu ziyarette haber servisimizde görev yapan bazı mesai arkadaşlarımız da hazır bulundu.

HABERİN MUTFAĞI’NA KONUK OLDULAR

Hakimiyet Haber Merkezi’ne misafir olan Medya ve İletişim Programı öğrencileri, muhabir arkadaşımız Recep Mebet’in rehberliğinde gazetemizin bölümlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Geleceğin medyacılarına yerel gazetecilik konusunda bilgiler veren Mebet, Haber Merkezi’nin işleyişiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Öğrencilerin gazetecilikle ilgili sorularının da cevaplandığı ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.