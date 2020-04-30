Gelecek Partisi ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Parti İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) ve Çorum Kanser Hastalıkları Derneği (KANDER)’ne yardım kolisi dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisi İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım kolileri Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Mustafa Yiğiter, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dal tarafından dağıtıldı.

Yardımların ulaştığı ihtiyaç sahipleri, Gelecek Partisi İl Başkanlığı ve emeği geçenlere teşekkür etti.