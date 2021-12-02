Gelen şikayet üzerine topladılar

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde afiş ve pankartları bir bir topladı.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre şehirde görüntü kirliliği oluşturan afiş ve pankartlara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirdiklerini belirtti.

Candan, “Hemşehrilerimizden gelen şikâyet ve talepler üzerine Zabıta ekiplerimiz görüntü kirliliği oluşturan tarihi geçmiş afiş ve pankartları topladı” dedi.