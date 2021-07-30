Geleneksel fuar sektöre nefes olacak

M.BURAK YALÇIN

Erka Kâğıt Kırtasiye tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen Kırtasiye Fuarı’nın 18’incisi açıldı.

Çephi Mahallesi İnönü Caddesi Numara 138’de (İl Özel İdaresi karşısı) açılan kırtasiye fuarında İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak üzere 16 kırtasiye toptancısı stant açtı.

Fuarla ilgili bilgi veren Erka Kâğıt Kırtasiye Muhasebe Müdürü ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Kübra Erol, daha uygun fiyat ve iskontolarla, kırtasiye sektörünü canlandırmak adına bu fuarı açtıklarını belirterek, “Mart ayında açılması gereken fuarımız pandemi nedeniyle Temmuz ayında açıldı. Her sene Anitta Otel’de düzenlediğimiz fuarımızı düğün sezonu olması sebebiyle kendi yerimizde yaptık” dedi.

Kübra Erol, fuarın 1 Ağustos Pazar günü saat 19.00’a kadar açık kalacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 19:02