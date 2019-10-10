Geleneksel projede ödüller verildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Genç MÜSİAD Şubesi tarafından 6’ncısı gerçekleştirilen ‘’Bu Yaz Camideyim’’ projesinde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine İl Müftüsü Muharrem Biçer, MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Emre Çıtak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Proje kapsamında bin 100 camide Kur’an Kursu eğitimi gören 50 bin öğrenci için sınav düzenlendi. Sınavda dereceye giren öğrencilere hem sertifika hem de ödül verildi.

ÇITAK: GELENEKSEL HALE GETİRDİK

Projeyi geleneksel hale getirdiklerini ve bu yaz 6’ncısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Emre Çıtak, “Bize bu imkânı sunan İl Müftümüze, MÜSİAD Başkanımıza, öğrencilerimize, hocalarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Müftülüğümüz ile birlikte yaptığımız bu güzel projede bin 100 camiden 50 bin öğrencinin yer alması çok güzel bir duygu. Proje sonunda çok güzel bir noktaya geldiğimizi görüyorum” dedi.

‘KARŞIMDA GELECEĞİN İŞ ADAMLARINI GÖRÜYORUM’

Salonda geleceğin iş adamlarını gördüğünü dile getiren Emre Çıtak, “Bugün bu salonda hakkı hukuku bilen gelecekte Çorum’da söz sahibi olacak insanları görüyor ve bundan gurur duyuyorum. Sözlerime Peygamber efendimizin bir sözüyle son vermek istiyorum. “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.” Bu vesile ile bütün öğrencilere başarılar diliyor, hocalarımıza da görevlerinde kolaylıklar dilerim’’ dedi.

Konuşmanın ardından Müftü Muharrem Biçer, MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Orhan Coşkun ve Genç MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Emre Çıtak öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şunlar: “Merve Kara, Zeliha Mert, Gül İrem Ertürk, Metehan Duyar, Ersen Körüklü, Recep Köksal, Sümeyye Şıkbuda, Elin Çankaya, Şahmerdan Bolat, Resul Taha Yıldırım, Emrah Bağıröz, Burak Bora Balcı”

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 15:59