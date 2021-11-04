‘Gelişen Nijerya’da büyük yatırım fırsatları var’

FATİH AKBAŞ

Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek sanayi ve işadamları ile buluştu.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu’nun koordinasyonunda yürütülen ‘Anadolu Ekonomi Diplomasisi’ programında bu ay Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, MÜSİAD Çorum Şubesi’nin konuğu oldu.

Büyükelçi İsmail Abba Yusuf, ilk olarak Çorum MÜSİAD’da yapılan toplantıda sanayi ve işadamları ile buluşarak ülkesindeki iş ve yatırım fırsatlarını anlattı.

Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ilişkilere katkı vermesini temenni ederek sözlerine başlayan Büyükelçi İsmail Abba Yusuf, “Türkiye ile Nijerya arasında başta teknoloji, tarım, gıda ve turizm olmak üzere çok sayıda iş ve yatırım fırsatları var. 206 milyon nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkesiyiz. Bölgenin en büyük ekonomisi ve yatırım üssüyüz. Dünya ekonomisinde ise 30 ülke arasındayız. Aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun da (ECOWAS) üyesiyiz. Nijerya’ya getirilen ürünler ECOWAS üyesi ülkelere vergisiz şekilde gönderilebiliyor. Ürünler üye ülkeler arasında serbest dolaşıma sahip oluyor.”dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VAR

İki ülke arasında 2 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu bu ticaret hacmini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Büyükelçi Yusuf, “Nijerya’nın şuan en büyük yatırım ihtiyacı enerji alanındadır. Gittikçe sanayileşen bir ülkeyiz ve buda enerji ihtiyacını ortaya çıkartıyoruz. Türkiye’nin de enerji yatırımlarında çok iyi durumda olduğunu biliyoruz. Bu alanda işbirlikleri yapılabilir. İki ülke arasında ki diğer bir yatırım alanı ise doğal madenler ve saf minerallerdir. Bu sektörlere yapılacak yatırımlara ciddi destekler veriliyor. Ayrıca medikal ekipmanlar ve sağlık hizmetleri noktasında da büyük bir açık var. Büyüyen ve gelişen bir ülke olduğumuz için muazzam oranda konut ihtiyacımız var. Bu alanda yapılacak her yatırım çok kısa sürede kendini amorti edecektir. Çok büyük tarım arazilerimiz var ve son yıllarda bu araziler işlenmeye başladı. Tarımsal faaliyetlerde her geçen gün artıyor. Bundan dolayı da tarım makine ve ekipmanlarına ihtiyaç var.”ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ise konuşmasında şehrin sanayisinden ve MÜSİAD’dan bahsetti.

Toplantının ardından Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı fabrikaları gezdi.

Programa, Ankara Genç MÜSİAD Başkanı Hüseyin Akçin, MÜSİAD Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı Osman Önügören, Genç MÜSİAD Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ömer Faruk Uysal, Genç MÜSİAD Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkanı Mağsum Usta ve MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül’de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 19:21