Genç girişimci ‘Dezenfekte Kabini’ üretimine başladı

FATİH BATTAR

Çorumlu genç girişimci Özyılmaz Elektrik-Elektronik sahibi Cemal Özyılmaz, korona virüs mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "Dezenfekte Kabini" üretimine başladı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Kovid-19, insanlar için tehdit olmaya devam ederken, Çorumlu genç girişimci Koronavirüsle mücadelede fabrika, pazar yerleri, market gibi toplu alanlarda virüslerin yayılmasını önlemede önemli bir etkiye sahip olan ‘Dezenfektan Kabini’nin seri üretimine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı 'Prodez 119' adını verdiği dezenfeksiyon kabini geliştiren Özyılmaz, tasarımı üretimi ile %100 yerli olan dezenfektan makinalarının üretimine başlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Çin’in Koronavirüsle mücadelesini göz önüne alarak böyle bir AR-GE çalışması yatıklarını belirten Özyılmaz; “Çorum sanayisinin girişimci ruhu ile ortaya çıkardığımız ürünümüzü ülkemizin ve insanlığın bu zor günlerde hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kullanım alanlarına göre dört model cihazla seri üretime devam etmekteyiz. Virüsün bulaşma hızını kesme de büyük bir yarar sağlayacak prodez seri cihazlarımızı başta belediyelerimiz olmak üzere kamu kurumlarına üretimi devam eden sanayi kuruluşlarında öneriyoruz.” dedi

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ ORTADAN KALKACAK’

Üretilen cihazların virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıracağını aktaran Özyılmaz; “Bilindiği gibi virüsün yayılma hızını yüzey temas belirtmektedir geliştirdiğimiz bu ürün kaçınılmaz sosyal temasın olduğu yerlerde dezenfekte sağlayarak virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıracaktır. Otobüs durakları, sempt pazarları,sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda üç saniye gibi kısa bir sürede dezenfekte yapabilmektedir. Cihazımız teknik olarak otomasyon bir tasarımla çalışmaktadır. hareket sensörü ile devreye girer ve her türlü sıvıyı parçalayarak ıslak yüzey bırakmadan temizlik yapabilmektedir. Dezenfekten sonrası ilk 5 dakika zararlı bakterilerin %40’ı 15 dakika Sonra da %87’si bakterilkerden temizlenmiş olur.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’UN ADINI DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ’

4 tip Dezenfekte Kabini üretmeyi başardıklarını belirten Özyılmaz, sadece Çorum’dan değil, Avrupa ve dünya ülkelerinden de sirapiş aldıklarını ifade eden etti. Kısa zamanda cihazın patentini alarak dünyanın her yerine 'Prodez 119'’u tanıtacaklarını anlatan Özyılmaz, bu sayede hem Çorum’un hem de Türkiye’nin adını duyurmayı hedeflediklerini söyledi.