Genç kadın kansere yenik düştü

2 yıldır kanser tedavisi gören genç kadın, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Gülten Kaya (40), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen merhumenin cenazesi Pazartesi günü Acıpınar köyünde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 23:10