Genç Memur-Sen İl Başkanı oldu

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen İl Başkanlığı görevine İlhan Ünal getirildi.

Çorum Genç Memur-Sen’de bayrak değişimi yapıldı. 2018 yılından buyana il başkanlığı görevini yürüten Fatih Okumuş, görevi daha önce Başkanvekili olarak görev yapan İlhan Ünal’a devretti.

Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar ve Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, hizmetlerinden dolayı Fatih Okumuş’a teşekkür plaketi verdi.

Devir teslim töreninde konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, “Bu bir bayrak yarışı ve hizmet sevdasıdır. Hedefimiz almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır." dedi.