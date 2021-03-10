Genç Memur-Sen İl Başkanı oldu

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen İl Başkanlığı görevine İlhan Ünal getirildi. 

Genç Memur-Sen İl Başkanı oldu

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen İl Başkanlığı görevine İlhan Ünal getirildi. 

Çorum Genç Memur-Sen’de bayrak değişimi yapıldı. 2018 yılından buyana il başkanlığı görevini yürüten Fatih Okumuş, görevi daha önce Başkanvekili olarak görev yapan İlhan Ünal’a devretti.
Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar ve Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, hizmetlerinden dolayı Fatih Okumuş’a teşekkür plaketi verdi. 

Devir teslim töreninde konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, “Bu bir bayrak yarışı ve hizmet sevdasıdır. Hedefimiz almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır." dedi. 

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