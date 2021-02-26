Genç müzisyenin başarısı

RECEP MEBET

Çorumlu müzisyen Ahmet Tarık Efe (20), başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Genç müzisyenin yeni şarkısı ‘Söz Veremem Ama Seni Unutacağım’, CES Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Sözü ve müziği kendine ait olan şarkılarıyla dikkat çeken Ahmet Tarık Efe, albüm için de kolları sıvadı.

Çorum Anadolu Lisesi mezunu olan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimini sürdüren Efe, müzik tutkusunu emin adımlarla sanata dönüştürüyor.

Özgür Eğitim-Sen İl Temsilcisi, İngilizce Öğretmeni Serdal Efe’nin oğlu olan genç müzisyen, 7 yaşında bağlama eğitimi alarak müzik hayatına başladı.

Daha sonra gitara merak salan Efe, ilk şarkısını 12 yaşında dinleyenleriyle paylaştı. 2016 yılından sonra Youtube üzerinden kendi şarkılarını paylaşmaya devam eden Efe, müzik çalışmalarını Çağrı Örskaya ile birlikte sürdürüyor.

‘Kâğıt Lâle’, ‘Veba Alkışların’ ve ‘Kıtalar’ isimli teklikleriyle beğeni toplayan genç müzisyen, CES Yapım etiketiyle çıkarmayı planladığı albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 18:54