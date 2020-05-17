‘Gençlerimiz en büyük zenginliğimiz’

Çorum Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutladı.

Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919’un 101. yıldönümünü münasebetiyle yazılı açıklama yapan ÇSMMMO Başkanı Doğan, “19 Mayıs, kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük adımdır. Tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin geldiği noktanın başlangıcı, Atatürk’ün doğum günüm dediği ve bugünü Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’tır.

19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığımız istiklalimiz ve istikbalimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz, gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz gençlerimizin tarihimizden aldıkları ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin en üstlerine çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm ulusumuzun Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 16:42