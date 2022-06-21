‘Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz’

MURAT ÇETİN

Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılmaz gazetemizi ziyaret etti.

Yaklaşık bir ay önce Afyonkarahisar Doğa Koleji’nden Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörlüğü’ne atanan Fatih Yanılmaz, tanışma ziyaretinde Genel yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet etti.

Aslen Amasyalı olan Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılmaz, Çorum’un gelişmişliği ve eğitim alanındaki başarısının gurur verici olduğunu, Doğa Koleji olarak Çorum’un eğitim seviyesine katkı sağlayıp, gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Doğa Koleji’nin eğitim alanındaki başarısının Çorum kamuoyu tarafından da takdir ve teveccühle karşılandığını dile getiren Yanılmaz, “Doğa Koleji olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, ufku yüksek vizyonu geniş gençler olarak yarınlara daha donanımlı olarak hazırlamak için çalışıyoruz.” dedi.