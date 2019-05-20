Gençliğin 100. yıl coşkusu

Bu sene 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir anlam kazanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum’da Gençlik Şöleni düzenlendi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilenşölen saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Jan. Pers. Albay Çetin Öcal’ın gençleri selamlamasınınardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü HaşimEğer günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesininardından Çorum Belediyesi Mehteran Takımı ve Bandosukonser verdi.

Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri yaptıkları dans gösterisiile büyük alkış aldılar. Geleneksel okçuluk gösterisiyle heyecanınyükseldiği şölende Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileride dans gösterisi yaptı.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi ile renk kattığı program Çorum Beden Eğitimi ÖğretmenleriDerneği (BEDER) Spor Kulübü'nün halk oyunları gösterisi ile sona erdi.Program sonunda ise Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri şölenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek birliktehatıra fotoğrafı çektirdiler.