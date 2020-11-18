Gençlik Kampları geliyor

Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı içine Gençlik Kampı yapılması için çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim öncesi söz verdiği projeleri arasında yer alan Gençlik Kamplarının ilk çalışmaları Sıklık Tabiat Parkı içerisinde başladı.

Gençlerin en büyük hazineleri olduğunu vurgulayan Aşgın, gençler için en güzel mekanları tahsis etmeye devam ettiklerini söyledi. Belediye bünyesinde gençlerin eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerini yapabilecekleri mekanlar oluşturduklarının altını çizen Başkan Aşgın, tüm bunlarla birlikte gençliği doğayla buluşturmak ve gençlerin doğa sevgisini artırmaya yönelik gençlik kamplarıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Gençler için en güzel ve en uygun mekanları tespit etmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Aşgın, “Çatak’ta ve Sıklık’ta olmak üzere iki gençlik kampı kuracağız. Sıklık’taki çalışmalarımız başladı. İnşallah 2021 yılının ilkbaharında kampları tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Gençleri çok önemsediklerini ve onların fikirlerine değer verdiklerini belirten Aşgın, “Seçim dönemi taahhüt ettiğimiz projelerimizden biri de Gençlik Kamplarımızdı. Sıklık Bölgesinde, çok özel bir yeri gençlerimiz için hazırlıyoruz. Gençlerimiz buralarda doğa sevgilerini ve bilinçlerini güçlendirecek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekler.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkında başlayan çalşımaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. İnceleme gezisinde Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 16:55