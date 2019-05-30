Gençlikten kültür ve sanat sergisi

RECEP MEBET

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yıl Sonu Kültür ve Sanat Sergisi’ dün açıldı.

Hürriyet Parkı önünde gerçekleşen açılışa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Müftü Muharrem Biçer, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Çorum’daki yurtlarında kalan öğrencilerin el emeği, göz nuru çalışmaları düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Kerebigazi Erkek Yurdu, İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu, Hitit Kız Yurdu, Hayrettin Karaman Kız Yurdu, Sungurlu, Osmancık ve İskilip Yurtları’nın katılımıyla organize edilen sergiye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Programın açış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer, yurtlarda açılan Türk İslâm Sanatları ve El Sanatları kurslarına katılan öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan sunumların ardından serginin açılışını yapan protokol mensupları, eserleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldılar.

Program sonunda Vali Yardımcısı Erdinç’e, Haşim Eğer tarafından tablo hediye edildi.