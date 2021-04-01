‘Gerekirse kucağımda bile getiririm’

EROL TAŞKAN

Solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan 7 aylık buzağıyı otomobilinin bagajında veterinere getirdi.

Görenlerin de dikkatini çeken ilginç taşıma yönteminin kendisi için doğal olduğunu söyleyen çiftçi Erdal Öztürk, “Arabam olmasa kucağıma alıp getiririm. Çocuğum da hastalansa, buzağım da hastalansa ben bu arabaya bindiriyorum. Kendimiz de hastalansak bu araya biniyoruz.” dedi.

Çorum Merkeze bağlı Seydim Çakallı Köyü’nde hayvancılık yapan Erdal Öztürk, simental cinsi 7 aylık dişi buzağının hastalandığını, nefes ve ateş problemi yaşadığını anlattı.

Çareyi veterinere getirmekte bulan Erdal Öztürk, kaldırıma çıkardığı aracının bagaj kapağını açarak, buzağının hastalığı hakkında veterinere bilgi verdi.

Bagajda duran buzağıyı muayene eden veteriner Fatih Erlik, sahibinin de yardımıyla buzağının iğnelerini otomobilin bagajında yaptı.

Gerekli ilaçların verilmesinden sonra, hayvanı zaman zaman temiz havada tutmasını öneren veteriner, ateşin yükselmesi durumunda hayvanın başını suyla yıkamasını tenbih etti.

Otomobille hayvanın taşınmasına şaşıranlar olsa da, beslediği hayvanına verdiği değerin bir göstergesi olan çabası, görenler tarafından takdirle karşılanan Öztürk, çocuğunun hastalanması, kendisinin hastalanması ya da beslediği hayvanların hastalanmasını bir tutarak, “çocuğumu da, hayvanımı da bu arabayla tedaviye getiriyorum. Gerekirse kucağıma alır yine getiririm.” diye konuştu.

Sonradan kullanması gereken ilaçları da veterinerden alan Erdal Öztürk, gözü gibi baktığı buzağıyla birlikte köyünün yolunun tuttu.