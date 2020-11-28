‘Gerekirse tadilatını biz üstleniriz’

M.BURAK YALÇIN

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, partisinin eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması için düzenlediği kampanyaya destek verdi. Burada açıklama yapan Başkan Şahiner, eski hastanenin açılması için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, “Eğer ki yüzde 20’lik tadilattan çekiniyorlarsa ben Sungurlu Belediyesi olarak o tadilatı yapmaya hazırım” diye konuştu.

Bugün hastane önünde basın açıklaması yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, salgın konusunda Sağlık Bakanının sınıfta kaldığını belirterek, “Bazı gerçekleri insanlarımızdan saklayarak bunu atlatamayız.” dedi.

ŞAHİNER: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

Eski Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılması hususunda elini taşın altına koyacağını ifade eden Abdulkadir Şahiner, “Bu Çorum’un meselesi değil. Tüm insanlarımızın meselesi ve geç kalmış bir mesele. Bu isteklerimiz şahıs isteği veya siyasi istek değil. Eğer ki yüzde 20’lik tadilattan çekiniyorlarsa ben Sungurlu Belediyesi olarak o tadilatı yapmaya hazırım. Bunu herkes bilsin. Hastanemizi tekrar açıp, hiç olmazsa korona hastanesi şekline getirmemiz gerekiyor. Bu taşın altına hepimiz elimizi koyacağız.” diye konuştu.

‘ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ’

Sungurlu bir ilçede bile günde iki üç kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini dile getiren Başkan Şahiner, “Gün dayanışma günü, birlik olma günüdür. Bu sürecin partisi, sağı, solu olmaz. Hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi elzemdir. Hayat durdu, esnaf iş yapamaz hale geldi. Alınan önlemler yetersiz, ciddi önlemler alınarak ve vatandaşa destek olarak bu süreci yönetmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÖZSAÇMACI: ÇORUM BU DURUŞA DESTEK VERDİ

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da Çorumluların talebi neticesinde bir haftadır “Devlet Hastanemiz Yeniden Açılsın” nöbeti tuttuklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Çorum halkının tamamı buradaki duruşa, nöbete destek veriyor. Bu sadece merkezin problemi değildi. İlçelerle birlikte tüm Çorum’un problemi. Salgından dolayı sıkıntılı günler geçiriyoruz. Yoğunluktan dolayı vatandaşlar ilçelere sevk ediliyor. Halkımızda buranın açılmasını istiyordu. Bizlerde o kıvılcımı yaktık. Çorum halkıda o ateşi harlandırdı. Dün hükümet temsilcilerinin, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin binada incelemeleri neticesinde binanın tekrara hizmete açılacağı, yenileştirme yapılacağı açıklamaları halkımızın haklı taleplerini olumlu çıkarmıştır. Bu nedenle milletvekillerine halkımız adına teşekkür ediyorum.”

Basın açıklamasında İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış, İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Tüfekçi, bazı mahalle muhtarları, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP’li yöneticiler ve partililer de hazır bulundu.