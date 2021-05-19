Geylani’ye yeni görev

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Çorum Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilen Ayhan Geylani’nin bugün itibariyle Ankara’daki yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

2014 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde koordinatör ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Geylani, Çorum’daki çeşitli ortaokullarda idarecilik yapmıştı.

Memuriyet hayatında 27 yılı geride bırakan Geylani, mesai arkadaşları ile vedalaştıktan sonra Çorum’dan ayrıldı.

HAKİMİYET, SGK Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Ayhan Geylani’niyi kutlar, yeni görevinde başarılarının devamını diler.