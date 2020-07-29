Gıda Bankası pay dağıtımına hazır

MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, Kurban Bayramı'nda pay dağıtım hizmeti verecek.

Bayram süresince mesaiye devam edecek olan Gıda Bankası, kurban payı dağıtmak isteyenlere hizmet verecek.

Bir kiloluk kurban payından tutun da, dağıtımı yapılacak olan tüm paylara kadar, kurban sahibi adına dağıtımını yapmak üzere hazırlık yapan Gıda Bankası, ayrıca vekalet verilmesi halinde kurbanı satın alıp, kestirmek ve dağıtımını yapmakla ilgili çalışma yürütecek.

Edinilen bilgilere göre bayram süresi içerisinde mesai saatleri boyunca açık olan Gıda Bankası'na ihtiyacı bulunan ailelere dağıtılmak üzere bağışlanan kurban payları sahiplerine ulaştırılacak.