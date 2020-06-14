Girişimci anne 4.dükkanını açtı

FATİH BATTAR

Çorum’da üç çocuk annesi 45 yaşındaki Nesrin Sarıca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle 4.’üncü dükkanını açtı.

Eşinin desteği, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ın da teşvikleriyle 5 yıl önce KOSGEB’e başvuran Sarıca, Çorum’da 4.dükkanını açmanın mutluluğunu yaşıyor. Azmi ve başarısı ile kadın girişimcilere örnek olan Nesrin Sarıca, çocuklarını okutmak için çıktığı yolda bugün 22 kişiye iş veriyor.

Çocukların okutmak için iş hayatına atılan ve Çorum’da süt ve unlu mamüller üzerine satış yapan tek kadın girişimci olan Nesrin Sarıca, 4’üncü dükkanının açılışını Cumartesi günü dualarla gerçekleştirdi.

Eşref Hoca Caddesi Lila Pastanesi yanı adresinde Çorum halkının hizmetine giren Sarıcalar Süt Unlu Mamülleri, hem kafe hem de süt ve unlu mamüller üzerine hizmet verecek.

Çorum’da böyle bir dükkan açığı olduğu için kolları sıvadıklarını anlatan Sarıca, %100 doğal kendi ürettikleri ürünleri Çorum halkının damak tadına sunduklarını ifade etti.

Sarıcalar Süt ve Unlu Mamüller olarak, Dalgıçlar’ın süt ürünlerinin bayiliğini yaptıklarını belirten Sarıca, unlu mamülleri ise kendilerinin dükkanda yaptıklarını ve tamamen doğal, el yapımı ürünler olduğunu söyledi.

Doğal beslenmek isteyen herkesi Sarıcalar Süt ve Unlu Mamüller’e beklediklerini belirten Sarıca; “Süt ürünlerimiz Dalgıçlar’dan geliyor. Unlu mamüllerimizi ise biz kendi yerimizde tamamen doğal el yapımı ürünler hazırlıyoruz. Köy ürünlerimiz çok revaçta. Köy yumurtası, köy sütü, manda sütü, manda kaymağı, manda tereyağı, yufka, mantı, erişte, kadayıf, gözleme, bazlama ve baklagil çeşitleri ile Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 18:12