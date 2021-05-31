Gölge’den Enise’ye vefa

EROL TAŞKAN

Yaklaşık bir yıl önce engelli hayranı Enise Etliktepe ile telefonla görüşerek ziyaret sözü veren Radyo7’nin sevilen programcısı Gölge mahlaslı Talha Bora Öge, Enise’ye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi.

Çorum’da misafiri olduğu Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel’le birlikte Enise’yi evinde ziyaret eden Gölge, Enise’ye tarifsiz bir mutluluk yaşattı.

Her ne kadar kendisi konuşamıyor olsa da, adeta gülümseyen gözleriyle muhabbetini gönülden gönüle aktaran Enise, Gölge’ye teşekkür etti.

Karşılıklı duaların sağanak yağmur gibi yağdığı buluşmada adeta muhabbet fırtınaları esti. Enise’nin ailesinin de sevinçle karşıladığı ziyarette, yıllardır hiçbir gün bile aksatmadan dinlediği Gölge ile görüşmekten dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk yaşayan Enise Etliktepe, gül yüzündeki gülümsemesiyle sevincini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 19:51