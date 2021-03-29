Golonya’ya yılın en iyi kolonya markası ödülü

EROL TAŞKAN

Üretime başladığı günden beri kolonya sektörünün gözdesi olan Golonya, yılın en iyi kolonya markası ödülüne layık görüldü.

Farklı alanlarda ödüllerin dağıtıldığı “Diamonds of Turkey 2021” ödül gecesinde Çorum markası olarak sektöre damga vuran Golonya, aldığı ödülle Çorum’u gururlandırdı.

Des Yapım Organizasyon tarafından gerçekleştirilen “Diamonds of Turkey 2021” ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Elite World Asia Otel'de gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavaroğlu üstlendi. Özel gecede sanat ve iş dünyasının başarılı isimleri, markaların şirket yöneticilerini ve ayrıca ülke genelinde tüm sağlık profesyonellerini, sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve temsilcilerinin bir araya geldiği gecede birbirinden değerli ödüllerle onurlandırıldı.

Kısıtlı sayıda davetlinin katılımıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ''Diamonds Of Turkey 2021'' ödülleri hayvan haklarına dikkat çekerken törene katılan konuklar birbirinden eğlenceli ve renkli anlara tanıklık etti.

Yaşam boyu meslek onur ödülünü ünlü oyuncu Turgay Tanülkü alırken, yılın en iyi erkek oyuncusu Savaş Özdemir oldu. Müzik dünyasının büyük üstadı Cengiz Kurtoğlu törende yaşam boyu onur ödülünün yanı sıra sanatçı Ayşen Birgör ile yaptığı projeyle de yılın düeti ödülüne layık görüldü. İkili sahnedeki performanslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. Özel gecede şehrimizin markası GOLONYA “Yılın En İyi Kolonya Markası” ödülüne layık görüldü.

Bu anlamlı ödüle layık görülen Golonya Kozmetik A.Ş. Yönetim kurulu başkanı Ali İlker Tosun ''Bu ödülü almamızda emeği geçen başta çalışanlarımız olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimize desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum'' dedi.