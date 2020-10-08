Gönüllerde yaşıyor

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Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 7. yıl dönümünde unutulmadı.

Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek, geleneksel hale getirdikleri anma programına pandemi koşulları nedeniyle bu yıl ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ağabeyinin hatırasına sahip çıkan Fahri Ertek, gerçekleştirdiği yurt dışı faaliyetlerle Türkiye’nin kültür elçisi olan Bahri Ertek’in gönüllerde yaşadığını söyledi.

ÖMRÜNÜ HALK OYUNLARINA ADADI

Folklor alanındaki 50 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atan Bahri Ertek, ömrünü halk oyunlarına adadı.

Japonya’dan Amerika’ya, dünyanın dört bir yanına Çorum kültürünü taşıyan Ertek, halkoyunları alanındaki engin tecrübesiyle her kesimden insanın sevgi ve saygısını kazandı.

Gönüllü bir kültür elçisi olarak pek çok kurum ve kuruluşun dahi altından kalkamayacağı organizasyonlar gerçekleştiren Ertek, koordine ettiği projeler dahilinde Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda halk oyunları meraklısını Türkiye’ye getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 19:14