‘Görme engellilerin yolunu işgal etmeyin’

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Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, görme engellilerin kullandığı kabartma çizgili yolların işgal edilmemesini istedi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Şaban Kabakçı, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere de dikkat çekti.

“Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak tüm görme engelli bireylerimizin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü’nü kutluyorum” diyen Kabakçı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Görme engelli bireylerin evlerinden çıkarak topluma karışmalarına vasıta olan ‘Beyaz Baston’, bu işlevselliği ile Dünya Görme Engelliler Günü’ne de adını vermiştir. Bu yüzden dünyanın her coğrafyasında 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü olarak kabul edilmiştir.

Beyaz baston kullanımı ilk 1921 yılında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Biggs’in dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başlamıştır.

Baston kullanımı; görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltır. Yürüyüş ve fiziksel aktivede bulunan engellilerin motor becerelerini geliştirir. Beyaz baston, görme engelli bireylerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolüdür.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak pandemi nedeniyle bugünü kutlayamıyoruz ve etkinlik yapamıyoruz.

Tüm görme engelli bireyler adına vatandaşlarımızdan istediğimiz, hissedilebilir zemin yolunu işgal etmemeleri ve yolu bizler için kullanabilir hale getirmeleridir.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak tüm görme engelli bireylerimizin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyoruz.”