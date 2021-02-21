Gözler Bakan’ın açıklamasında

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Çorum Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu misafir edecek.

Ulaştırma ve Alt Yapı eski Bakanı Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinde verdiği havaalanı sözünün mevcut Bakan Karaismailoğlu nezdinde ne durumda olduğunu yakından görme fırsatı bulacağız.

Çorumlu devlette devamlılık esastır düsturuyla baktığı bu meselede, verilen sözlerin yerde kalmamasını umut ediyor. Anitta Otel’de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Eski Bakan Cahit Turhan, merakla beklenilen açıklamasında şunları ifade etmişti;

ESKİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

“Çorum’un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de, 2000’li yıllarda başlamış ancak daha sonra yatırım programından çıkmış olan havaalanı projesi. Bunu da yerinde gördük inceledik. Burayla ilgili olarak projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım programına alıp havaalanını Çorum’a kazandırmayı planlıyoruz. Ticareti, özellikle ihracatı diğer illere göre yüksek olan Çorum’a bu hizmeti kazandırmak hükümetimizin boynunun borcu. Bunu da inşallah Çorumlular’a kazandırmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Kamu yatırımlarının belirli bir süreci vardır. Planlama, projelendirme, yapım ve işletme süreci. Bunlar kamu yatırımlarında olması gereken işler. Burada geçtiğimiz dönemlerde, 2000’li yılların başlarında bir havaalanı planlaması ve projelendirilmesi yapılmış. Hatta yapım çalışmaları da başlamış. Yüzde 24.17’lik bir fiziki gerçekleşme de olmuş. Ama o havaalanı boyutları, bugünkü Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 2 bin 100 metre uzunluğunda pist ve 30 metre genişliğinde bir havaalanı. Biz yeni havaalanını güncel şartlara göre hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız boyutlarını ve ölçülerini yeniden yerinde inceleyecek. Genel Müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programına alıp proje çalışmaları ile birlikte yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık.”

GÖZLER KARAİSMAİLOĞLU’NDA

Çorum kamuoyu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıklamalarını merak ve heyecanla takip edecek. Bakan’ın Havaalanı ve Demiryolu konularına girip girmeyeceği, açıklama yaparsa ne diyeceği ve görevi devraldığı Cahit Turhan’ın verdiği sözlerin ne kadarına sahip çıkacağı bugün belli olacak.

TSO RAPORUNU TESLİM ETTİ

AK Partili siyasilerin, bakan ziyareti öncesinde toplantı yaparak görüşlerini aldığı TSO yönetimi, Çorum’a havaalanı ve demiryolu yapılması durumunda, Çorum’un hangi potansiyele ulaşacağını geniş izahatlar içeren teferruatlı bir dosya sundu.

Özellikle havaalanı konusunda Çorum’un kadersizliğe uğradığını düşünen Çorum kamuoyu, bıkıp usanmadan bu haklı talebini ifade etmekle ilgili kararlığından vazgeçmiyor.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 17:55