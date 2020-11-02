Gül: ‘Deprem değil, çürük binalar öldürdü’

TÜRKAV Çorum İl Başkanı İlyas Gül, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, “İzmir halkının yaşadığı deprem felaketi nedeniyle gerek İzmir'de yaşayan hemşehrilerimizle gerekse kamu yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaparak, tüm Çorumlular ve TÜRKAV ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günlerinde İzmir halkının yanında olduğumuzu bildirdik. Deprem gerçeğini bir kez daha bize hatırlatan İzmir felaketinin acısını yüreğimizde hissediyoruz.” dedi.

İzmir’de yaşanan acının, depreme karşı her türlü çalışmanın ivedilikle yapılması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Gül, “Devletimizin bu konuda her türlü çalışmayı yaptığından ve yapacağından şüphemiz yoktur. Milletimizin de güzel İzmir halkının yanında olacağını biliyoruz. Son yaşanan acı tecrübe bize bir daha göstermiştir ki; deprem öldürmüyor, tedbirsizlik, ihmal, cehalet, çürük bina ve çarpık yapılaşma insanları öldürüyor.”

Bu acının bir daha yaşanmamasını dileyen Gül, “Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Elim zelzeleden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı dilerim. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Allah milletimizi ve bütün insanlığı her türlü doğal afetlerden, savaşlardan, yangınlardan, sel felaketlerinden, kuraklıktan, veba ve her türlü musibetten korusun. Geçmiş olsun İzmir.” dedi. (Haber Merkezi)