Gülabibey'e yeni kavşak çalışması

Çorum Belediyesi Cemilbey Caddesi ile Beytepe 3. Cadde’nin kesiştiği yerde yeni modern döner kavşak çalışması yaptı. Kavşak, gece gündüz devam eden yoğun çalışmayla kısa sürede tamamlanarak trafiğe açıldı.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesinden sonra trafik kazalarının yaşandığı bu kavşakta kazaları en aza indirmek için yeni kavşak çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün teknik ekiplerinin incelemesi sonucu ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine burada yeni bir kavşak çalışması yapılmasına karar verdik. Yeni kavşak çalışmamız tamamlandığında burada meydana gelen trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Başkan Aşgın, kavşakta trafik kazalarının çok olması nedeniyle hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Aşgın, “Yeni modern döner kavşak şeklinde yaptığımız çalışmamızı gece ve gündüz yoğun bir mesai harcamak suretiyle kısa sürede tamamladık” dedi ve yeni kavşağın Gülabibey ve Çorum’a hayırlı olmasını diledi.

