Gülabibey ve Alaca 1. Küme’ye yükseldi

HALİL ÖZTÜRK

2. Amatör Küme’de Gülabibeyspor ile Alaca Belediyespor 2-2 berabere kalarak 1. Küme’ye birlikte yükseldiler.

İlk yarısı gerilimin ve temponun çok yüksek olduğu maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ise fiziksel düşüşler ve sıcak havanın etkisi ile düşen tempadan galip çıkmadı.

Son maçlar öncesinde lider durumdaki Gülabibeyspor şampiyonluk kupası için bir puan yeterliydi.

Alaca Belediyespor ise ligi ikinci bitirmek için bir puanın yeterli olduğu maç sıcak havaya rağmen çok tempolu başladı. İki takımda kazanmak için mücadele edince peş peşe goller geldi. Alaca Belediyespor 6. dakikada Tayyip’in golü ile öne geçti.

Gülabibeyspor 18. dakikada Fazlı ile beraberliği sağladı. Bu golden hemen sonra Alaca Belediyespor’un tecrübeli ismi Fatih takımını 2-1 öne geçiren golü attı. ilk yarının son bölümünde yüklenen Alaca Belediyespor 33. dakikada Halil ile skoru yeniden eşitledi.

İlk yarı karşılıklı atılan bu goller ile 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda ise takımlarda fiziksel düşüşler yaşandı. Birde buna aşırı sıcak hava eklenince sık sık sakatlıklar oldu. Bu yarıda Gülabibeyspor daha çok hücumu düşünürken Alaca Belediyespor ise kontrataklardan etkili oldu. İki takımda bu yırada girdikleri net pozisyonlardan yararlanamayınca maç ilk yarıda atılan goller ile 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Gülabibeyspor 23 puanla şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselirken Alaca Belediyespor ise 18 puan ve Kargıserispor karşısında ikili averajda bir gol üstün olması nedeni ile ligi ikinci olarak bitirerek 1. Küme’ye yükselen ikinci takım oldu. Maçın ardından düzenlenen törenle Gülabibeyspor ve Alaca Belediyespor takımlarına kupaları verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 11:38