Gülabibey’de trafik çilesi

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, ‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimiz için konuştu.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"43 bin nüfusu ile Çorum şehir merkezinin 3. büyük yerleşim yeri olan mahallemizde 18 camii ve mescit, 11 okul mevcut. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Hasan Paşa Semt Polikliniği, Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binası, Çorum Müzesi, Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İŞKUR, YEDAŞ Müessese Müdürlüğü de mahallemiz sınırları içinde yer alıyor. Bu arada yakında hizmete sunulması beklenen bir de Kültür Merkezimiz bulunuyor.”



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde ilk kez aday olarak Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’na seçildim. Hizmette 5 ayı geride bıraktım. Halkımızın teveccühü doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de mahallemize hizmete devam etmeyi arzu ediyorum.”



- Bize kendinizden bahseder misiniz?

"1981 yılında Çorum’un Abdalata Köyü’nde doğdum. Fatih Lisesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Muhtarlıktan önce öğrenci servisi işiyle meşguldüm. Öte yandan tarımla ilgilendim ve halen bir çay ocağı da işletiyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Seçime iki gün kala ikinci evladım dünyaya geldi. 38 yaşında, Çorum’un en genç muhtarı olarak kendimi Gülabibey Mahallemize hizmete adadım. Mahallemi seviyor, işimi gönülden yapıyorum.

Geride bıraktığımız kısa süre içinde mahallemizin altyapı ihtiyaçlarının çözümünün yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere hayırseverlerimizin katkılarıyla bayramlık hediye ettik.

Mahallemizdeki ibadethanelerde görev yapan din görevlileriyle her ay düzenli olarak toplantı yapıyoruz.

Muhtarlık büromuzun girişine yerleştirdiğimiz ışıklı tabela ile gün içinde varsa cenaze duyurularını ve nöbetçi eczane listesini yayınlıyoruz. 3 takım taziye çadırı hazırlattık. Aynı anda 3 ayrı cenaze evinde bu hizmeti sağlayabileceğiz.”



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Çorum Müzesi’nin herkes tarafından mutlaka görülmesini tavsiye ederim. Öte yandan Rüstem Eren Parkı ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu bölgeler de görülmeye değer."



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"Yenidoğan semtinde fiziki alan probleminden dolayı yeşil alan ya da park çalışması yapılamadı. Mahallemizde imar planından kaynaklanan sorunlar var. Bazı bölgelerde 3 kat sınırlaması aşılamadığı için mağduriyetler yaşanıyor. Cemilbey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde ise yoğun bir trafik sorunu var.

Elektrik altyapısındaki eksiklikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hala yer altına alınması gereken elektrik hatları var.

Hasan Paşa Semt Polikliniği’nde Çocuk Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz gibi bazı branşlarda doktor eksikliği var. Vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçi.

Öte yandan mahalle sakinlerimizin taleplerini ilettiğimiz Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, bazı bölümlerde görevli hekim sayısı ve muayene günlerini artırdı. Kendisine ve Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ile bu alandaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Mahallemizde spor tesisimiz yok. Bu hususta gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Nüfusun yoğun olduğu Cemilbey Caddesi ve Ata Caddesi, Kafkasevler Caddesi ile Bağcılar ve Cuma Pazarı bölgesine ATM ve PTT şubesi istiyoruz.

Asayiş problemlerinin yaşanmaması için de güvenlik ekiplerinin devriyelerinin daha sıklaştırılmasını talep ediyoruz."



- Mahalle sakinlerine iletmek istediniz mesajınız var mı?

"Mahallemizdeki cadde ve sokaklardaki yoğunluktan hayli etkilenen sürücü ve yaya kardeşlerimizden trafikte daha duyarlı, sabırlı olmalarını bekliyoruz.

Mahallemize en güzel hizmeti sağlamak için çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimiz her sıkıntısında bizlerle iletişime geçebilirler. Zaman sınırlaması olmadan 24 saat Gülabibey’in hizmetindeyiz."

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 18:59