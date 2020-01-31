Gülabibey’den deprem bölgesine 2 Tır yardım

FATİH BATTAR

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nın AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 2 Tır gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dün dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Cuma namazından sonra Rüstem Eren Parkı önünde gerçekleştirilen yardım konvoyu uğurlama törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, mahalle sakinleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Gülabibey Mahallesi Muhtaru Hasan Belli, "Bizler Elazığ ve Malatya’daki hemşerilerimizin bu gününde yanında olmayı boynumuzun borcu biliriz. Mahalle halkımıza böyle bir kampanya başlattığımızı duyurur duyurmaz yardımlar yağmaya başladı. Gönlü ve yüreği kocaman mert ve cömert hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Yardımlarımızı, depremzede kardeşlerimize hiçbir ücret almayarak tırları ile taşıyacak olan nakliyeci Alper Kılcı ve Haşim Yağlı kardeşlerime çok teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ise Elazğ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından Çorum’un ve Türkiye’nin 81 ilinin depremzede vatandaşlar için yardıma koştuğunu belirterek; “İlk günden itibaren deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettik. İçişleri, Sağlık ve Çevre Bakanlarımız deprem olduğu andan 1-2 saat içinde oradaydı. Cumhurbaşkanımız da deprem bölgesini yerinde gördü. Devletimiz güçlü. Devletimiz, depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak güçte. Deprem olduğu günden bu yana Çorum ve Türkiye’nin 81 ilinden deprem bölgesine yardım yağdı. Öyle bir necip bir millete sahibiz ki hep beraber nerede yardıma ihtiyaç varsa oraya hemen koşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından battaniye, yeni giysi, bebek maması ve bezi, kuru gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç malzemeleriyle doldurulan 2 Tır dualarla deprem bölgesine uğurlandı.