Gülenay Turizm hizmette

RECEP MEBET

Turizm sektörünün tanınmış simalarından Murat Uysal’ın kurucusu olduğu ‘Gülenay Turizm’, Gazi Caddesi Kesim İş Merkezi 1. kat numara 22/15’te hizmete girdi.

Sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip olan Murat Uysal, TURSAB yetkili acentesi Gülenay Turizm’in Çorum’da faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Çavuşoğlu Turizm’de başlayan mesleki kariyerini kendi işyeriyle taçlandıran Acenta Müdürü Murat Uysal, “Gülenay Turizm olarak, kaliteyi ilke edinen bir anlayış ve deneyimli kadromuzla Çorum halkına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı, tatil (otel) rezervasyonları, tur organizasyonları, hac-umre organizasyonu, vize danışmanlığı, seyahat sigortası, kültür turları, CİP ve VİP organizasyonlar alanında hizmet verdiklerini anlatan Uysal, talepler doğrultusunda konser, konferans ve kongre gibi ulusal ve uluslararası organizasyonları da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Jet, Pegasus, SunExpress ve Onur Air’in yanı sıra Lufthansa, Katar ve Emirates gibi yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçak bileti satışını yaptıklarını hatırlatan Uysal, “Jolly Tur ve Tatil.com gibi seçkin turizm firmalarının acenteliğini de yürütüyoruz” diye konuştu.

Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yönelik münferit ve grup turları rezervasyon ve satış işlemlerinin sürdüğünü belirten Uysal, erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini kaydetti.

İnternetten yapılan tatil rezervasyonları ya da uçak bileti satışlarına göre benzersiz avantajlar sunduklarını vurgulayan Uysal, “Bu kapsamda müşterilerimize tüm alternatifleri gözeterek en uygun fiyata uçak bileti alma imkanı sunuyoruz. Ayrıca iptal ya da değişikliklerde mağdur olmalarının önüne geçiyoruz. Tatil konusunda ise seyahat sigortası sayesinde son 3 güne kadar para iadesi ile gerekli durumlarda otel değişikliği gibi alternatifleri de sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Uysal, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Gülenay Turizm’e beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 19:24