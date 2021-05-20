Güney’den arazi toplulaştırma itirazı

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Çorum merkeze bağlı Güney Köyü’nde uygulanan arazi toplulaştırma işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşandığı iddia edildi.

Haber Merkezimizi ziyaret ederek konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren Halil Karameşe (56), 100 dönüme yakın arazisinin bir bölümünün farklı kişilerle değiştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Yapılan düzenleme sonrası yol açma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve herkese yeni tarlalarının gösterildiğini anlatan Karameşe, dikkatten kaçan bazı hususlar nedeniyle çeşitli mağduriyetlerin oluştuğunu kaydetti.

“15 dönüm civarındaki arazimizin akıbeti belirsiz” diyen Karameşe, söz konusu uygulamaya itiraz ettiklerini açıkladı.

“Karameşe ailesi olarak akrabalarımızla arazilerimizin ayrılmamasını istedik. Buna rağmen yabancı kimseler de bizim tarlamıza dahil edildi” diyen Karameşe, kesinti ve kayıpların azaltılması gerektiğine işaret etti.

Yetkililere seslenen Karameşe, “Bu garip durumun ortadan kaldırılması ve uygulamanın iptalini istiyoruz” diye konuştu.