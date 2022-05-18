‘Günlük bağışlar 20 ünite seviyelerine düştü’

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da göreve geldiği günden bu yana her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çekerek Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunan Vali Mustafa Çiftçi, günlük bağışların 20 ünite seviyelerine düştüğünü belirterek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Gazi Caddesi’nde bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi’ne giderek 35. kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi, Ramazan ayı sürecinde kan bağışı stoklarının azaldığını belirterek, “Günlük kan ihtiyacı 60-70 ünite civarında iken, bağışlar 20 ünite seviyelerine düşmüş. Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kana ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Bir Ünite Kan Bir Can Demektir. Kan ver, can ver” dedi.

Herkesin en dar gününde yardıma koşan Kızılay, pek çok hastanın imdadına koşan yapısıyla sağlığımız için vazgeçilmez önem taşırken, son günlerde azalan bağış oranları insanların sağlığı açısından tehlike sinyallerine işaret ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi, 35. kez yaptığı kan bağışı ile kişisel olarak üzerine düşeni yaparken, Çorum Valisi olma konumuyla da topluma çağrıda bulunarak, kan bağışının önemine vurgu yaparak toplumsal farkındalığın artmasına önemli katkılar sunuyor.

Vali Çiftçi’nin her çağrısı toplumda önemli karşılıklar bulurken, son kan bağışı çağrısıyla birlikte azalan kan bağışların artması ümit ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 16:51