Habibe Canbolat vefat etti

Mecitözü'nden gelme Fakiahmet Köyü'nden merhum Adil Canbolat'ın eşi, Çorum Gaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Eski Başkanı Sedat Canbolat, Selahattin Canbolat ve Zehra Atalık'In anneleri, Ahmet Atak'ın ablası Habibe Canbolat hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Cuma namazına müteakiben Fakiahmet Köyü'nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.