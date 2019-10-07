Hacı Memduh Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Mesai arkadaşlarımızdan Harun Serdar Akkaya’nın büyük amcası, PTT’den emekli Hacı Memduh Akkaya (80) vefat etti.



Bizim Market sahibi Mustafa Akkaya, merhum Erdal Akkaya ve Yücel Sayın’ın babası, Ömer Sayın’ın kayınpederi, Çorum Müftülüğü çalışanlarından Bekir Sayın’ın dedesi Hacı Memduh Akkaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Hacı Memduh Akkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.