Hafız adaylarının başarı sevinci

RECEP MEBET

Çorum Müftülüğü Hıdırlık Erkek Kuran Kursu öğrencileri, katıldıkları hafızlık sınavını başarıyla geride bıraktılar.



Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ‘Hafızlık Seviye Tespit’ sınavına katılan 16 öğrenciden 15’inin başarılı olarak ‘Hafızlık Belgesi’ almaya hak kazandığı öğrenildi.

Çorum’un ilçelerinden de katılımın olduğu sınavda öğrencilere Kuran Kursu Öğreticileri Ömer Yankun, Recep Ağzıkara, Ahmet Sağır, Harun Akbaba, Ahmet Kavak ve Mahmut Erdem refakat etti.

Geçen yıl aynı sınava 30 öğrenciyle katılan Hıdırlık Kuran Kursu, 25 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen bu yılki sınavda da büyük bir başarıya imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca organize edilen sınavın ardından başarılarını pasta keserek kutlayan öğrenciler, mutluluklarını hocaları ile paylaştılar.



Edinilen bilgilere göre, hafız olan öğrenciler için 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 10.00’da Akşemseddin Camii’nde ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenleneceği bildirildi.