Hafızlık yarışması birincisi Hıdırlık’tan

RECEP MEBET

Çorum Müftülüğü tarafından organize edilen ‘Hafızlık Yarışmaları İl Finali’ yapıldı.

Geçtiğimiz perşembe günü çevrim içi olarak düzenlenen yarışmaya il genelindeki Kur’an Kursları’nda öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Düzenlenen yarışmada Hıdırlık Erkek Kuran Kursu öğrencisi Talha Erdem birinci oldu. İl birincisi olan Hafız Talha Erdem, 3 Mart 2021 tarihinde 10 ilin katılacağı bölge finalinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

Kuran Kursu Öğreticisi Ömer Yankun’un öğrencisi olan Erdem, elde ettiği başarı nedeniyle Kurs idaresince ödüllendirildi.