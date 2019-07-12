Hafriyat dökenler yakın takip altına alınacak

EROL TAŞKAN

Gazetemizde yer alan "Bu katliamı durdurun" başlıklı haber üzerine harekete geçen Valilik, Özel İdare'ye söz konusu alandaki hafriyat atıklarının temizlenmesi talimatını verirken, Jandarma'dan da faillerin belirlenmesini ve bundan sonraki takiplerin daha sıkı yapılmasını istedi.



Haberimiz üzerine yapılan açıklamada, söz konusu alanda tespit yapıldığını, çevre kirliliğine neden olan inşaat atıkları çöplerin ormanlık alana atıldığının görüldüğünü ifade eden cevabı yazıda, bölgeye inşaat atığı ve çöp atanların tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı, Özel İdare ekiplerini yapacağı temizlik çalışması ile bölgenin doğal yapısının korunacağı Jandarma'nın bölgedeki takip çalışmalarını daha sıkı takip ederek, çevre kirliliğine neden olanlara ceza uygulanacağı kaydedildi.