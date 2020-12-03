Hafta sonu otobüs seferlerine düzenleme

Çorum Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otobüs seferlerini yeniden düzenlendiğini açıkladı.

30 Kasım’da alınan Covid 19 tedbirlerine göre otobüs hat ve hareket saatlerinde düzenlemeler yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu düzenlemeye göre otobüs seferlerinin hafta içi 06.30 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. Çöplü, Cumartesi ve Pazar günleri de belirlenen saatler dışında da seferlerin olmayacağına vurguladı.

Pazar günleri ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için tüm hatlarda toplu taşımanın Pazar günü sefer saatlerine göre devam edeceğini ifade eden Çöplü, herkesin kurallara uyarak koronavirüsle mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemenin ardından Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak hat ve otobüs hareket saatleri ise şöyle;

Organize Sanayi (Kubbeli Cami – Organize Sanayi): 07.30 - 17.30

Çorum Sanayi – İkbalkent (Çorum Sanayi – HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi – H.B.V. Külliyesi): 07.00 - 16.00

Lozan Saat Başı (Terminal - HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi): 07.00 - 16.00

Akkent (Sağlık Müdürlüğü - HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Akkent): 07.00 - 16.00

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 18:54