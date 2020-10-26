Hak-İş’ten Salim Uslu’ya vefa

Hak-İş Konfederasyonu, eski Çorum milletvekili ve Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu’nun ismini genel merkez binasında yaşatacak.

Hak-İş’in 45. kuruluş yıldönümü ve Hak-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta Hak-İş Genel Merkezinde gerçekleşti.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi’nde Hak-İş Kurucu Başkanı Mustafa Taşcı’nın isminin verildiği toplantı salonu ile Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu’nun isminin verildiği “Salim Uslu Külliyesi” dualar eşliğinde açıldı.

Açılış törenine Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Kurucu Başkanı Mustafa Taşcı, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.

‘VEFALI DAVRANIŞLARINDAN TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Törende konuşma yapan Salim Uslu, Hak-İş’in 45. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, “Hak-İş’in 10. kuruluş yılını Kızılay’da bir otelde kutlamıştık ve o gün Hak-İş dergimizi çıkarmıştık. Şu anda 45’inci yılımızı kutluyoruz. Konfederasyonumuzun bir bölümüne Salim Uslu Külliyesi isminin verilmesi çok önemli ve anlamlı. Hak-İş Konfederasyonu’nun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyum. Çünkü insanın yaşarken böyle bir şeye şahit olması çok enteresan bir şey. Bu vefalı davranışlarından dolayı Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a teşekkür ediyorum. Hak-İi’in ilkeli ve onurlu davranışı buradan geliyor” dedi.

Programda Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından Salim Uslu’ya sendika başkanları adına Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi’ne yapılan fidanların bağış sertifakası takdim edildi.