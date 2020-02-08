‘Hakimiyet doğru ve ilkeli haberciliğin adresi’

MURAT ÇETİN

Müftü Muharrem Biçer ve Müftü Yardımcıları gazetemizi ziyaret ederek 30. yılımızı kutladı.

Müftü Biçer, Hakimiyet Gazetesi’nin doğru ve ilkeli haberciliğin adresi olduğunu söyledi.

Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Adem Aygül ve Adnan Zeki Bıyık’ın da katıldığı kutlama ziyaretinde Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a Diyanet Yayınları’nın İslam İlmihali’ni hediye eden Müftü Muharrem Biçer, her duyulan şeyin söylenmesinin yalan olduğunun bizzat hadislerle sabit olduğuna işaret ederek, her duyulan şeyin doğru olmayabileceğini, insanlana aktarılan tüm konuların doğruluk derecesinin muhakkak araştırılması ve emin olunması gerektiğini aktardı.

Çorum Hakimiyet Gazetesi’ne ilkeli ve doğru haberleri için teşekkür ettiğini dile getiren Müftü Biçer, nice 30 yıl dileğinde bulunarak, Hakimiyet ailesini tebrik etti.