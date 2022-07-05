Halı Sarayı’ndan büyük fırsat

Osmancık Caddesi’nde faaliyet gösteren Halı Sarayı’ndan, yeni evlenecek olan çiftlere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat.

Halı Sarayı’nda, özel ölçü ve tasarımlarla, renk renk, desen desen bir birinden güzel modeller uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Halı Sarayı yöneticisi Barış Öklü yaptığı açıklamada, muhteşem kampanyadan yararlanmaya tüm Çorum halkını davet ederek, “Halı Sarayı farkıyla etkisinden çıkamayacağınız koleksiyonlarımızla, yeniliğin ritmini evinizde hissedeceksiniz. Yaşam alanlarınızı şık ve modern halılarla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize, evini yenileyecek olan müşterilerimize çok güzel kampanyalar hazırladık. Misafirimiz olun, bir kahvemizi için mağazamıza gelmeden halı almaya karar vermeyin. Çorum’da en uygun fiyatlarla kaliteli halılara mağazamızdan ulaşabilirsiniz”dedi. (Haber Merkezi)