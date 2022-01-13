Halı yıkama fiyatlarına zam

Halı yıkamacı esnafı Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut’un da katıldığı toplantıda halı yıkamacı esnafının sorunları ve fiyat tarifeleri görüşüldü.

Araç yakıtından, elektrik ve su zamlarına kadar birçok kalemin zamlandığını ifade eden sektör temsilcileri fiyatlarda ortak bir karar aldı. Yapılan istişare toplantısında, yeni yılda halı yıkama işlemlerinde m2 fiyatları 13 TL’den başlayacak.

Geçen yıl ile bu yıl arasında maliyetlerin 2 kattan fazla arttığını ifade eden sektör temsilcileri ortak bir açıklama yaparak şunları söylediler: “Halı yıkama sektörü olarak hayatın her alanında yaşanılan fiyat artışları bizleri de zorda bırakmıştır. Yıl içerisinde bu artışları müşterilerimize yansıtmadan 2021 yılını geride bıraktık. Gelinen aşamada; personel giderler, elektrik, doğalgaz, su, araç yakıtı, deterjan ve kullanmış olduğumuz tüm ürünlere yansıyan zamların ardından, sektör temsilcilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda halı yıkama ücretleri 13 TL’den başlayacak şekilde güncellenmiştir.”