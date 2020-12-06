Halit Yıldırım’a birincilik ödülü

RECEP MEBET

Çorumlu Yazar Halit Yıldırım, Edebiyat Ortamı Dergisi’nce düzenlenen 1. Ankara Öykü Yarışması’nda ‘Gül Recep’ adlı hikâyesiyle birinci oldu.

Ankara’yı, tarihini, bugününü, yaşamış tarihsel kişilikleri, gündelik yaşamı, Başkent’in bilinmeyen, değerli kişiliklerini, delilerini, meczuplarını, semtlerini, kültürünü konu alan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın ödül töreni önceki gün dijital ortamda gerçekleştirildi.

Server Vakfı tarafından organize edilen ödül törenine Vakıf Başkanı ve hemşehrimiz Ülker Mavral Bulut’un eşi Av. Mehmet Ali Bulut, Jüri Başkanı ve Edebiyat Ortamı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sadık Yalsızuçanlar, Jüri Üyesi Ali Sali ve Yunus Nadir Eraslan ile dereceye giren yarışmacılar katıldı.

Halit Yıldırım’ın birinci olduğu yarışmada Hacer Öztürk ‘Engürü’nün Türbedarı’ öyküsüyle ikinci, Merda Yabancı ‘Kapı’ adlı öyküsüyle üçüncü olurken Selahattin Kibar ‘Şed’, Elif Aydın ise ‘Garip’ adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise 1.000 TL para ödülü verileceği öğrenildi.

Köşe yazarlarımızdan Halit Yıldırım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 18:34