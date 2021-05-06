Halit Yıldırım’dan yeni roman

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Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi hemşehrimiz Halit Yıldırım’ın yeni romanı ‘Boşa Çıkan Oyun: Bahira’ çıktı.

Çorumlu yazarın 224 sayfadan oluşan yeni kitabı, geçtiğimiz günlerde okurlarıyla buluştu. Yafes Yayınları’ndan çıkan kitabın kapağında şu ifadelere yer verildi:

“Bütün insanlar Âdem ve Havva'nın çocuklarıdır. İnsanlığın ikinci atası Nuh Peygamberdir. Bizler aynı zamanda İbrahim'in neslindeniz. Düşünün bir kere İsmail de, İshak da İbrahim'in çocukları, bizler de onların torunlarıyız. Soy ve nesep bakımından da kardeşiz, İbrahim atamızı bırakıp da Sare mi üstün, Hacer mi üstün davası gütmek ne kadar yanlıştır.

İnsanlar azdıkça Allah peygamberler gönderdi. Musa'yı gönderdi sonra da İsa'yı gönderdi. Düşünün Yusuf’u gönderdiğinde kardeşleri kıskanıp onu yok etmeye kalkmadılar mı? Yusuf’un kardeşleri onu öldürmek istediler ama öldürebildiler mi?”

HALİT YILDIRIM KİMDİR?

Köşe yazarlarımızdan Halit Yıldırım, 1968 yılında Çorum’un Uğurludağ ilçesinde doğdu.

1974 yılında Ankara Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda başladığı ilköğrenimini 1979 yılında Çorum Zafer İlkokulu’nda tamamladı.

1986 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Anadolu Üniversitesi AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.

Bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra Tarım Bakanlığı’na Mühendis olarak atandı. Halen Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır.

Yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunan Çorumlu yazarın, şiir, hikâye ve denemeleri ile ülke çapında yapılan yarışmalarda ödüller aldı.

Yazı ve şiirleri Aşkın E-Hâli, Edebiyat Bülteni, İstanbul Bir Nokta, Sebilürreşad, Edebiyat Ortamı, Dil ve Edebiyat, Yüzakı, Gülpınar, Hece Taşları, Açıkkara, Genç Bakış, Kitabist, Şehir Defteri, Hâle, Somuncu Baba, Kültür Ajanda, Güneysu, Ihlamur, Çıngı, Künye, Edebiyat ve Sanat Akademisi gibi değişik gazete ve dergilerde yayınlandı.

Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliğinin yanında kimi dergilerde editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Hâlen bazı yayınevlerine editörlük yapmaktadır.

Amatör olarak müzikle de ilgilenen yazarın yüzü aşkın bestesi vardır.

Yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 11:43