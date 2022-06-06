Halk Ekmek büfelerinin sayısı arttı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine Halk Ekmek büfelerinin sayısını artırma kararı aldı. Şehrin farklı bölgelerine 4 adet büfe yerleştirildi.

Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mevcut Halk Ekmek büfelerine 4 tane daha ilave ettiklerini belirterek, “Buharaevler’de, Melikgazi Kültür Merkezi yanında, 27 Mayıs İlkokulu yanında ve Bağcılar’da olmak üzere bu 4 büfemizde ekmek satışına başladık”dedi.